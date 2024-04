Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Frontalzusammenstoß von zwei Fahrzeugen, PM Nr.1

Mannheim (ots)

Am heutigen Nachmittag kollidierten gegen 13:30 Uhr in der Thomas-Jefferson-Straße bei einem Frontalzusammenstoß zwei Fahrzeuge. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es im Zusammenhang mit einem Überholvorgang zu dem Verkehrsunfall. Durch den Zusammenprall wurde ein Fahrzeug gegen eine Laterne und einen Strommast geschleudert. Zu Verletzungen oder dem genauen Unfallhergang liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Aktuell sind Polizei und Rettungskräfte an der Unfallstelle im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell