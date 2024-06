Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 2406012.3 Tellingstedt: Unfallflucht auf Amtsparkplatz - Zeugen gesucht

Tellingstedt (ots)

Bereits am 30.05.2024 kam es zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz des Amts in der Teichstraße. Um 18:15 Uhr rangierte ein silberfarbener Mercedes Sprinter auf dem Parkplatz der gegenüberliegenden Apotheke. Im Rahmen seiner Rangierversuche kollidierte der Fahrzeugführer mit dem parkenden Auto des Geschädigten. Danach verließ der Fahrer sein Fahrzeug und nahm den angerichteten Schaden in Augenschein. Anstatt sich um schadensregulierende Maßnahmen zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Ort des Geschehens. Am PKW des 54-jährigen Heiders entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 EUR. Nach ersten Ermittlungen sind Teile des Kennzeichens vom Flüchtenden bekannt. Demnach war an dem Fahrzeug das amtliche Kennzeichen HEI-BU mit vermutlich drei unbekannten Ziffern montiert. Zeugen und Hinweisgeber sollten sich bei der Polizei Tellingstedt unter 04838 - 2049910 melden.

