Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 2406011.6 Offenbüttel: Mann wird aus einem fahrenden Auto mit Böller beworfen

Offenbüttel (ots)

Am vergangenen Freitag, 07.06.2024 um 21.40 Uhr, kam es in Offenbüttel zu einer versuchten Körperverletzung durch den Wurf eines Böllers auf einen Fußgänger. Ein Spaziergänger lief auf der L 131, Offenbüttel, in Richtung der Kanalfähre Fischerhütte als neben ihm ein roter Kleinwagen fuhr. Aus diesem Fahrzeug bewarf ein Unbekannter den 60-Jährigen mit einem Knallkörper. Der PKW fuhr anschließend in Richtung Kanalfähre Fischerhütte weiter und bog am Kanal in Richtung Wennbüttel ab. Der Böller verfehlte das Opfer nur knapp und detonierte unweit des Geschädigten. Der Knall hatte jedoch eine enorme Wucht und der Böller hätte den Offenbüttler schwer verletzen können. Glücklicherweise blieb der Mann, bis auf einen Schreck, unverletzt. Bei dem Auto aus dem der Täter den Knaller warf, handelt es sich dem Geschädigten nach um einen roten Kleinwagen, älteren Baujahrs. Am Fahrzeug war ein Versicherungskennzeichen montiert. Es könnte sich laut Beschreibung des Opfers um einen Fiat Panda (kein Microcar!) handeln. Die Reste des Böllers stellte die Polizei sicher. Wer Hinweise zum PKW oder zum Fahrer geben kann, sollte sich bei der Polizei Albersdorf unter 04835 - 223190 melden.

Jochen Zimmermann

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell