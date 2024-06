Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 2406011.3 Heide: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Heide (ots)

Am 10.06.2024 um 19:00 Uhr kam der Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Grünen Weg nach Hause und überraschte einen Einbrecher. Als er seine Tür aufschloss, sah er noch wie ein Mann aus einem Fenster seiner Wohnung ins Freie stieg und sich in unbekannte Richtung entfernte. Vorher öffnete dieser ersten Ermittlungen nach durch ein auf Kipp stehendes Fenster ein danebenliegendes Wohnungsfenster und erlangte so Zugang zur Wohnung im Mehrfamilienhaus. In der Wohnung fand der Einbrecher die Geldbörse des Opfers auf und nahm diese an sich. Im Portemonnaie befanden sich u.a. 500EUR Bargeld. Den Einbrecher beschreibt der Geschädigte grob wie folgt: Männlich, bekleidet mit einem weißen Oberteil, blauer Jeans, Mütze und Handschuhen. Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter verliefen erfolglos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen und Hinweisgeber sollten sich bei der Kripo Heide unter 0481 - 940 melden.

