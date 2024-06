Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 2406010.8 Lägerdorf: Dieb erbeutet nach Einschleichen ins Haus Bargeld

Lägerdorf (ots)

Am 07.06.2024, zwischen 10:00 Uhr bis 12:10 Uhr hielt sich die Geschädigte in ihrem Garten in der Breitenburger Straße auf. In dieser Zeit betrat ein Unbekannter unbemerkt ihre Wohnung, die sich zusammen auf dem Grundstück mit einer Zimmerei befindet. Als die 32-Jährige in ihre Bleibe zurückkehrte, stellte sie eine offenstehende Schublade im Schlafzimmer fest. Bei genauerer Nachsicht bemerkte sie das Fehlen einer Spardose, eines Geldumschlags und ihr entleertes Portemonnaie. Insgesamt erbeutete der Dieb, welcher sich über eine unverschlossene Kellertür Zutritt zum Gebäude verschaffte, einen Bargeldbetrag im unteren, dreistelligen Bereich. Zeugen und Hinweisgeber sollten sich bei der Polizei Itzehoe unter 04821 - 6020 melden.

Jochen Zimmermann

