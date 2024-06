Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 2406010.4 Itzehoe: Einschleichdieb erbeutet Bargeld und Schmuck

Itzehoe (ots)

Am 07.06.2024 zwischen 09:30 Uhr - 11:00 Uhr ereignete sich ein Diebstahl in der Schenefelder Chaussee. Während die Bewohnerin des Einfamilienhauses Arbeiten im Vorgarten durchführte, schlich sich der Täter unbemerkt in das unverschlossene Haus. Hier suchte der Dieb nach Wertgegenständen und fand eine Geldkassette, in der Schmuckstücke deponiert waren, die er an sich nahm. Aus der Geldbörse des Opfers, welche im Garderobenbereich des Flures lag, entnahm der Dieb 50EUR Bargeld. Als die 81-Jährige nach Abschluss der Arbeiten ins Haus ging, kam ihr ein unbekannter Mann auf ihrem Grundstück noch entgegen. Die Seniorin habe den Herrn noch angesprochen, der sich für den Aufenthalt auf ihrem Boden mit einer Ausrede entschuldigte und anschließend in Richtung Innenstadt verschwand. Den Mann beschrieb die Geschädigte wie folgt:

- männlich, 45 Jahre alt, schlank, 160 -165 cm groß, braune Haare

Bekleidet war die Person mit schwarzen Jeans, dunkelblauer Regenjacke und einer schwarzen Cap auf dem Kopf. Sie sprach akzentfrei Deutsch, nuschelte aber nicht unerheblich. Die entwendete Beute hat einen Wert von knapp 500EUR. Zeugen und Hinweisgeber sollten sich bei der Polizei Itzehoe unter 04821 - 6020 melden.

Jochen Zimmermann

