Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 2406010.1 Itzehoe: Autofahrerin unter Drogeneinfluss erwischt

Itzehoe (ots)

Am 07.06.2024 um 01:40 Uhr kontrollierten Beamte ein Pkw am Langen Peter. Im Zuge der Kontrolle stellten die Kontrollierenden Anhaltspunkte fest, dass die Fahrerin unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ein durchgeführter Urintest schlug dementsprechend auch positiv auf THC an. Die Einsatzkräfte ordneten die Entnahme einer Blutprobe bei der 20-jährigen Fahrzeugführerin an. Die Weiterfahrt untersagten sie der Dame. Die Kielerin muss sich in einem Verfahren wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel verantworten.

Jochen Zimmermann

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell