POL-UN: Kreis Unna - Witterungsbedingte Verkehrsunfälle kreisweit - kein Unfall in Holzwickede gemeldet

Selm (ots) - Am Mittwoch (10.01.2024) brannten an einer Doppelhaushälfte in der Lange Straße in Selm eine Papier- und Restmülltonne. Diese standen in unmittelbarer Nähe zur Hausfassade, direkt neben dem Eingang. Dort abgestellt waren ein Fahrrad und der PKW des Hauseigentümers. Dieser hatte das Feuer gegen 16.00 Uhr bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Verletzt ...

mehr