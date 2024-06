Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 2406010.2 Itzehoe: Langfinger entwenden SUV - Zeugen gesucht

Itzehoe (ots)

Am Wochenende vom 07.06.2024 bis 10.06.2024 kam es in Itzehoe im Bornkamp zu einer Komplettentwendung eines Pkw. Die Polizei sucht nach Zeugen. Böse Überraschung für einen Itzehoer nach einem Kurzurlaub. Der Geschädigte fuhr vom 07.06.2024, 06:00 Uhr bis zum 10.06.2024, 00:30 Uhr ins Ausland. Als er nach Hause zurückkehrte, stellte er den Diebstahl seines Autos fest. Hierbei handelt es sich um einen fünf Jahre alten, grauen SUV der Marke Audi, Modell Q7. Am Fahrzeug waren die amtlichen Kennzeichen IZ-XY 316 montiert. Die beiden Originalschlüssel befinden sich noch im Besitz des Opfers. Die Diebe haben sich demnach anderweitig Zugang zum Fahrzeug verschafft. Der Pkw hat einen Wert von 35.000 EUR. Zeugen und Hinweisgeber sollten sich bei der Kripo Itzehoe unter 04821 - 6020 melden.

Jochen Zimmermann

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell