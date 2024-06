Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 2406010.3 Heide: Wiederholt gehen Mülltonnen in Flammen auf - Zeugen gesucht

Heide (ots)

In der Nacht vom 09.06.2024 auf den 10.06.2024 erhielt die Polizei zweimal von einem Feuer in der Stettiner Straße Kenntnis und sucht Zeugen. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte jeweils mehrere brennende Müllbehältnisse fest. Beim Einsatz um 23:05 Uhr fielen nur die Abfallbehälter dem Feuer zum Opfer. Als die Polizisten um 00:25 Uhr erneut die Stettiner Straße wegen eines gemeldeten Feuers an einem Garagenkomplex aufsuchten, kümmerte sich die Feuerwehr Heide bereits um die Brandbekämpfung der Plastiktonnen. Ein Übergreifen der Flammen auf einen nahe des Brandorts abgestellten Pkw konnte sie aber nicht mehr verhindern. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und die Brandorte beschlagnahmt. Der Sachschaden beläuft sich zusammen auf fast 10.000 EUR. Zeugen und Hinweisgeber sollten sich bei der Kripo Heide unter 0481 - 940 melden.

Jochen Zimmermann

