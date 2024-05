Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Absolut fahruntüchtige Kraftfahrzeugführer angehalten

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 1.5.2024 überprüfte die Polizei zwei Kraftfahrzeugführer in Warendorf, die absolut fahruntüchtig waren. Gegen 2.00 Uhr hielten Beamte den Fahrer eines E-Scooterrollers auf der Beelener Straße an. Dem 42-jährigen Warendorfer war nicht klar, dass es für das Fahren von E-Scooterrollern Promillegrenzen gibt. Die zweite Trunkenheitsfahrt stellten die Einsatzkräfte gegen 3.20 Uhr auf der Milter Straße fest. Hier hielten sie eine 22-jährige Autofahrerin aus Warendorfer an, die wenig einsichtig war. In beiden Fällen nahmen die Polizisten die Personen mit und ließen ihnen Blutproben entnehmen. Außerdem leiteten sie Ermittlungsverfahren gegen die Warendorfer ein und untersagten ihnen die Nutzung von Kraftfahrzeugen jeglicher Art.

