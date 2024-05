POL-WAF: Beckum. Absolut fahruntüchtig Auto gefahren

Polizei Warendorf

Am Mittwoch, 1.5.2024 hielten Polizisten gegen 0.35 Uhr eine Autofahrerin auf der Neubeckumer Straße in Beckum an. Die 43-jährige Fahrerin war absolut fahruntüchtig, was ein Atemalkoholtest zeigte. Daher nahmen die Einsatzkräfte die Neubeckumerin mit und ließen ihr eine Blutprobe entnehmen. Des Weiteren stellten sie den Führerschein der Frau sicher und untersagten ihr die Nutzung von Kraftfahrzeugen.

