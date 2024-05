Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Männer gingen aufeinander los

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 30.4.2024 kam es gegen 20.35 Uhr zwischen zwei Männern auf der Eichendorffstraße in Neubeckum zu einer Auseinandersetzung. Ein 49-Jähriger kehrte zu dem Zeitpunkt nach Hause zurück und traf auf einen 60-Jährigen, der in das Haus gelangen wollte. Das unterband der Jüngere, woraufhin sich ein Streit entwickelte. Im weiteren Verlauf schlug der Ältere den Neubeckumer mit einem Baseballschläger, den dieser bei sich hatte. Der 49-Jährige schlug wiederum den 60-jährigen Neubeckumer und entriss ihm den Schläger. Nun attackierte der Jüngere damit den 60-Jährigen, der daraufhin flüchtete. Im Anschluss schlug der 49-Jährige den Baseballschläger kaputt. Polizisten nahmen den Sachverhalt auf, ermittelten die Beteiligten, stellten den beschädigten Baseballschläger sicher und leiteten Ermittlungsverfahren gegen die stark alkoholisierten Männer ein.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell