POL-SE: Brande-Hörnerkirchen - Mann belästigt Frau durch exhibitionistische Handlungen - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht auf Mittwoch (03.04.2024) ist es in der Holstenstraße nördliche Gehwegseite) zu einem versuchten Einbruch an einem dortigen Handyladen gekommen. Eine unbekannte Täterschaft versuchte gewaltsam die Eingangstür zum Geschäft zu öffnen. Am Vortag wurde der Laden gegen 18:00 Uhr ...

mehr