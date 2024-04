Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen - Unbekannte versuchen in Handyladen einzubrechen - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht auf Mittwoch (03.04.2024) ist es in der Holstenstraße nördliche Gehwegseite) zu einem versuchten Einbruch an einem dortigen Handyladen gekommen.

Eine unbekannte Täterschaft versuchte gewaltsam die Eingangstür zum Geschäft zu öffnen. Am Vortag wurde der Laden gegen 18:00 Uhr verschlossen und am folgenden Morgen stellte ein Mitarbeiter die Beschädigungen gegen 09:00 Uhr fest.

Aus nicht bekannten Gründen ließ die unbekannte Täterschaft von ihrem Vorhaben ab und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei in Bad Segeberg führt die Ermittlungen zu diesem Einbruchsversuch und ruft Zeugen auf, sich bei der Polizei zu melden. Wer hat verdächtige Personen entlang der Holstenstraße wahrgenommen? Wer kann Angaben zum genauen Tatzeitpunkt machen?

Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 04551-884-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell