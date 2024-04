Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Pferd gestohlen; Schwarmstedt: Einbrüche; Walsrode: Einbruch und Sachbeschädigung; Soltau: Über 2 Promille; Schneverdingen: Unfall -mehrfach überschlagen

Heidekreis (ots)

01.04.2024 / Pferd gestohlen

Walsrode: In der Zeit von Sonntagnachmittag bis Montagmorgen lösten Unbekannte das Tor einer umzäunten Pferdeweide in der Ebbinger Straße. Von dieser Weide entwendeten die Täter eine Appaloosa-Stute. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

01.04.2024 / Einbrüche

Schwarmstedt: Unbekannte verschafften sich zwischen Sonntagabend und Montagmorgen Zugang zu zwei nebeneinanderliegenden Einfamilienhäusern in der Straße "Am Apfelgarten". Hierfür hebelten sie jeweils rückwärtig gelegene Fenster(türen) auf. Aus beiden Häusern wurde schlussendlich Schmuck entwendet. Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen in Tatortnähe nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

02.04.2024 / Einbruch und Sachbeschädigung

Walsrode: Am Montagabend, in der Zeit von 19:00 Uhr bis 01:25 Uhr, hebelten Unbekannte das Badezimmerfenster eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Hohen Felde" auf. Die Täter durchsuchten das komplette Haus und entwendeten unter anderem Bargeld. Zudem beschädigten die Einbrecher mehrere Gegenstände wie Fernseher und Sofas. Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen in Tatortnähe nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

01.04.2024 / Über 2 Promille

Soltau: Auf Höhe eines Campingplatzes an der Kreisstraße 9 kontrollierten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis am Montagabend einen 64-jährigen Autofahrer. Hierbei stellte sich schnell heraus, dass der Mann unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,08 Promille. Dem Soltauer wurde eine Blutprobe entnommen sowie der Führerschein beschlagnahmt.

01.04.2024 / Unfall - mehrfach überschlagen

Schneverdingen: Ein 30-jähriger Autofahrer kam am Montagnachmittag im Ortsteil Hillern alleinbeteiligt von der Kreisstraße 1 ab. Das Fahrzeug überschlug sich dabei mehrfach und kam schlussendlich auf dem Dach zum Stillstand. Der alleinige Insasse wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell