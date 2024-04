Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel - Verkehrsunfälle mit mehreren beteiligten Fahrzeugen Soltau und Schneverdingen - Wohnungseinbruch

PI Heidekreis (ots)

Bad Fallingbostel - Verkehrsunfälle mit mehreren beteiligten Fahrzeugen

In der Nacht von Freitag auf Sonnabend ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Hamburg zwischen den Anschlussstellen Berkhof und Schwarmstedt. Bei diesem Verkehrsunfall war ein 49-jähriger Fahrer eines Peugeot aus bislang ungeklärter Ursache auf einen vorausfahrenden Lkw aufgefahren und in der Folge ins Schleudern geraten. Eine 50-jährige Fahrerin eines Peugeot Kleinbusses musste aufgrund von Teilen auf der Fahrbahn abbremsen. Die nachfolgende 35-jährige Fahrerin eines VW erkannte dies nicht rechtzeitig und fuhr auf den Kleinbus auf. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand zum Teil erheblicher Sachschaden. In dem Peugeot, der zuerst aufgefahren ist, wurde der Fahrer und in den weiteren beteiligten Pkw alle Insassen, darunter ein acht Jahre altes Kind, leicht verletzt. Sie wurden für die weitere Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Da bei Eingang der Meldung zunächst Unsicherheit über die Art der Beladung des Lkw bestand und ob mögliche Gefahren von dieser ausgehen, erfolgten umfangreiche Sperr- und Ableitungsmaßnahmen. Eine Beschädigung der Ladung bestätigte sich nicht und nach der Bergung konnte die Autobahn wieder freigegeben werden. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet und eine Sicherheitsleistung wurde einbehalten.

Insgesamt ereigneten sich am Sonnabendnachmittag auf der BAB 7 in Richtung Hamburg drei weitere Verkehrsunfälle im Bereich zwischen den Anschlussstellen Bad Fallingbostel und Dorfmark. Bei einem Unfall mit drei beteiligten Pkw wurden insgesamt zwei Fahrzeuginsassen leicht verletzt. Bei einem weiteren Unfall mit fünf beteiligten Pkw entstanden teils erhebliche Sachschäden, zwei Pkw waren anschließend nicht mehr fahrbereit. Bei diesem Unfall und bei einem weiteren Unfall mit zwei beteiligten Pkw wurden jedoch glücklicherweise keine Personen verletzt. Zwischenzeitlich staute sich der Verkehr in Fahrtrichtung Hamburg auf mehreren Kilometern.

Bad Fallingbostel - Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Bei einer Verkehrskontrolle auf der BAB 7 im Bereich zwischen dem Walsroder Dreieck und Bad Fallingbostel fiel den eingesetzten Beamtinnen am Sonnabend auf, dass der kontrollierte 31-jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrererlaubnis für seinen Pkw mit dem mitgeführten Anhänger war. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Schwarmstedt - Diebstahl aus Snack-Automat

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein Verkaufsautomat im Bereich der Hauptstraße in Schwarmstedt beschädigt, sodass es der bisher unbekannten Täterschaft gelingt, diverse Snacks und Elektrozigaretten (sog."Vapes") daraus zu entwenden. Die Art und Menge des erlangten Diebesgutes konnte trotz Rücksprache mit dem Geschädigten bislang nicht abschließend geklärt werden.

Hinweise auf Zeugen des Tatgeschehens nimmt die Polizei in Schwarmstedt unter 05071 - 800350 entgegen.

Buchholz (Aller) - Trunkenheitsfahrt im Stadtgebiet

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde im Rahmen der Streife ein 41-jähriger Fahrzeugführer aus Schwarmstedt mit seinem Pkw angehalten und kontrolliert. Den Beamten fiel die fragwürdige langsame Fahrweise dieses Fahrzeugführers auf. Im Zuge der folgenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 41-Jährige vor Fahrtantritt alkoholische Getränke konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein, sowie der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Soltau - Wohnhauseinbruch

In Soltau im Schüttenweg kam es im Zeitraum von Donnerstagmittag bis Karfreitag Nachmittag zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln einer Tür Zutritt zum Haus und konnten nach Tatausführung unerkannt flüchten. Mitteilungen von Täterhinweisen oder verdächtigen Beobachtungen werden an die Polizei Soltau, unter 05191-93800, erbeten.

Schneverdingen - Wohnhauseinbruch:

Im Zeitraum von letzten Samstag bis Ostersamstag kam es in der Feldstraße in Schneverdingen ebenfalls zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Hier verschaffte sich die unbekannte Täterschaft durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zum Inneren des Hauses. Es wurden die Räumlichkeiten durchsucht und Bargeld sowie Schmuck entwendet. Auch hier werden mögliche Täterhinweise oder die Mitteilung von verdächtigen Beobachtungen an die Polizei Soltau, unter 05191-93800, erbeten.

Soltau - Pkw-Diebstahl

Der geschädigte Fahrzeughalter stellte am Donnerstagabend seinen grau-metallic-farbenen VW Caddy in Soltau-Ahlften, an der Kreisstraße in der Senke bei der Straße Zu den Höfen in der dortigen Parkbucht verschlossen ab. Samstag musste er feststellen, dass der Pkw dort nicht mehr stand. Es konnte ermittelt werden, dass der Pkw dort wohl bereits bis spätestens Freitagmittag entwendet worden ist. Verdächtige Beobachtungen werden an die Polizei Soltau, unter 05191-93800, erbeten.

Schneverdingen - BTM-Fahrt mit E-Scooter:

Am Freitagabend wurde auf der Alten Landessstraße in Schneverdingen ein 17-jähriger Schneverdinger kontrolliert, welcher mit seinem E-Scooter unterwegs war. Die eingesetzten Beamten stellten fest, dass der Jugendliche sein Gefährt unter Einfluss von Cannabis führte. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Soltau - Ärger in einer Bar mit folgender Trunkenheitsfahrt:

Am Samstagmorgen, gegen 04.00 Uhr, kam es zu Streitigkeiten zwischen einem Gast und der Bewirtung in einer in der Lüneburger Straße gelegenen Gastwirtschaft. Der doch stärker alkoholisierte 34-jährige Soltauer setzte sich in seinen Pkw und fuhr nach Hause. Dort von den Polizeibeamten angetroffen, wurde er zur Blutentnahme mitgenommen, nachdem ein vorheriger Alcotest einen Wert von 2,05 Promille ergab. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, das zukünftige Führen des Pkw untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Walsrode - Trunkenheitsfahrt

In den frühen Morgenstunden des Ostermontags, im Bereich der Straße Graesbecker Weg, beobachtete eine Zeugin einen mit Schlangenlinien und zugleich nicht angepasster Geschwindigkeit, fahrenden Pkw. Auch die eingesetzten Polizeibeamten beobachteten die auffällige Fahrweise und kontrollierten den 55-jährigen Fahrzeugführer. Ein durchgeführter Atemalkoholtest erzielte einen Wert von 1,19 Promille. Dem Langenhagener wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein beschlagnahmt. Dem Fahrzeugführer erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell