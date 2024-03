Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Einbruch; Soltau: Widerstand; Bomlitz: Trunkenheitsfahrt; Wenzingen: Unfall; Bad Fallingbostel/A 7: Unfall; Munster: Unfallflucht

Heidekreis (ots)

27.03.2024 / In leerstehendes Haus eingebrochen

Bad Fallingbostel: In der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochnachmittag verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem leerstehenden Einfamilienhaus in der Hermann-Wildung-Straße. Für den Einstieg schlugen die Täter ein Kellerfenster ein. Im Inneren wurden Schränke durchsucht und weitere Schäden verursacht. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Bad Fallingbostel unter 05162-9720 entgegen.

28.03.2024 / Erheblichen Widerstand geleistet

Soltau: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag erhielt die Polizei mehrere Anrufe, die auf eine Ruhestörung im Habichtsweg hinwiesen. Der stark alkoholisierte Verursacher schaltete die lautstarke Musik - trotz einer ersten polizeilichen Ermahnung - kurze Zeit später jedoch wieder an. Bei der erneuten Ansprache durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis zeigte sich der 34-jährige uneinsichtig, unkooperativ und höchst aggressiv. Im weiteren Verlauf leistete der Mann erheblichen Widerstand und biss dabei einen Polizeibeamten in den Finger. Zudem beschädigte er einen Streifenwagen, indem er gegen eine Seitenscheibe trat. Die restliche Nacht verbrachte der Mann dann im Polizeigewahrsam. Ihn erwarten mehrere Strafanzeigen.

27.03.2024 / Mit 2,24 Promille zur Arbeit

Bomlitz: Eine 54-jährige Frau aus Bad Fallingbostel erschien am Mittwochmittag betrunken bei ihrer Arbeitsstätte in Benefeld. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,24 Promille. Da die Frau mit dem Auto zur Arbeit fuhr, besteht nun der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt. Aus diesem Grund wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Zudem stellte die Polizei den Führerschein der Dame sicher.

27.03.2024 / Mit Baum kollidiert

Wenzingen: Die Polizei wurde am Mittwochmittag zu einem Verkehrsunfall gerufen, der sich auf dem Dorfmarker Weg, zwischen Wenzingen und Vierde, ereignet hat. Hier sei eine 30-jährige Autofahrerin nach eigenen Angaben einem Reh ausgewichen, von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Bei der Unfallaufnahme nahmen die Einsatzkräfte Alkoholgeruch und weitere Ausfallerscheinungen bei der leicht verletzten Verunfallten wahr. Die räumte kurze Zeit später den Konsum von Alkohol und Marihuana ein. Die 30-jährige musste im Anschluss eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben.

27.03.2024 / Unfall auf der A 7

Bad Fallingbostel/A 7: Am Mittwochmittag kam es auf der A 7 in Höhe Bad Fallingbostel zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 42-jähriger Autofahrer aus Hamburg erkannte den vor ihm stockenden Verkehr zu spät und fuhr aus diesem Grund auf einen Pkw auf. Ein nachfolgendes Auto fuhr dann ebenfalls in die Unfallstelle. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,06 Promille. Neben einer Blutprobe musste der Hamburger zudem auch seinen Führerschein abgeben.

27.0.2024 / Unfallflucht

Munster: Zwei Zeugen beobachteten am Mittwochnachmittag einen 49-jährigen Autofahrer, der bei einem Abbiegevorgang von der Breloher Straße in die Straße Auf dem Sülle von der Fahrbahn abkam und einen Zaunpfeiler beschädigte. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt jedoch fort, konnte aber durch einen der Zeugen verfolgt werden. Bei der anschließenden Polizeikontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Der Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2,75 Promille an. Dem Munsteraner erwarten nun mehrere Strafverfahren.

