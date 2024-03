Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: VW Multivan entwendet; Walsrode: Frontscheinwerfer entwendet; Schneverdingen: Alkoholisierte Radfahrerin

Heidekreis (ots)

27.03.2024 / VW Multivan T6 entwendet

Walsrode: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendeten Unbekannte einen schwarzen VW Multivan T6 von einer Hofeinfahrt in der Akazienstraße. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 oder der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

26.03.2024 / Frontscheinwerfer entwendet

Walsrode: In der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen gelangten Unbekannte auf den umzäunten Hinterhof eines Autohauses in der Rudolf-Diesel-Straße. Von einem dort abgestellten Auto wurden schlussendlich die zwei Frontscheinwerfer entwendet. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

26.03.2024 / Alkoholisierte Radfahrerin

Schneverdingen: Am Dienstagnachmittag touchierte eine 65-jährige Radfahrerin mit ihrem Pedelec ein bevorrechtigtes Auto an der Einmündung Schnuckenweide/Wacholderweg. Hierdurch fiel die 65-jährige zu Boden und verletzte sich leicht. Bei der weiteren Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Frau unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille, sodass der Unfallverursacherin eine Blutprobe entnommen werden musste. Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

