POL-HK: Munster Unfallflucht - Zeugen gesucht Bad Fallingbostel - Einbruch in Erdgeschosswohnung

Munster Unfallflucht - Zeugen gesucht

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Breloher Straße auf Höhe der Freudenthalstraße zu einem Verkehrsunfall. In den frühen Morgenstunden stellte ein vorbeifahrender Verkehrsteilnehmer einen führerlosen und beschädigten Pkw mitten auf der Fahrbahn fest. Der bislang unbekannte Unfallverursacher kollidierte aus ungeklärter Ursache mit einem geparkten Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang oder dem Unfallflüchtigen machen können. Entsprechende Hinweise nimmt die Polizei Munster unter 05192-9600 entgegen.

Bad Fallingbostel - Fahrt unter Drogeneinfluss

Ein 35-jähriger Verkehrsteilnehmer wurde am Freitagmittag durch Einsatzkräfte des Polizeikommissariats Bad Fallingbostel einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf THC und Methamphetamin. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Fahrzeugführer, der keinen Wohnsitz in Deutschland hatte, wurden mehrere Verfahren eingeleitet.

Bad Fallingbostel - Einbruch in Erdgeschosswohnung

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in einer Erdgeschosswohnung in Bad Fallingbostel zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl. Eine bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich hierbei über ein Fenster in Kipp-Position Zutritt in die Räumlichkeiten und entwendete ein Mobiltelefon.

Bad Fallingbostel - Fahrt unter Drogeneinfluss

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Samstagnachmittag ergaben sich bei dem 30-jährigen, aus Laatzen stammenden Fahrzeugführer eines Pkw Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf THC. Im weiteren Verlauf wurden geringe Mengen Cannabisprodukte sowie Konsumutensilien aufgefunden und beschlagnahmt. Weiterhin wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts des Führens eines Pkw unter Einfluss von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Bad Fallingbostel - Fahrt unter Alkoholeinfluss

Einsatzkräfte des Polizeikommissariats Bad Fallingbostel kontrollierten Sonntag in den frühen Morgenstunden einen 28-jährigen, ortsansässigen Fahrzeugführer. Hierbei ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,47 Promille. Auch wurde festgestellt, dass der Führer des Pkw nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügt, da dieser bereits in der Vergangenheit wegen Trunkenheit im Straßenverkehr auffällig geworden ist. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Ferner wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie dem Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

