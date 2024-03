POL-HK: Walsrode: Unfallflucht - Zeugen gesucht; Neuenkirchen: Versuchter Einbruch; Essel: SB-Automat aufgebrochen; Ahlden: Baucontainer vom Sportverein aufgebrochen; Bad Fallingbostel: "Pedelec-Unfall"

Polizeiinspektion Heidekreis

Heidekreis (ots)

22.03.2024 / Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Walsrode: Am Dienstagmorgen kam es um 10:15 Uhr auf dem Kaufland-Parkplatz in der Heinrich-Hertz-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Beim Ausparken beschädigte eine Autofahrerin ein geparktes Auto und entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort. Ein derzeit unbekannter Zeuge hat den Unfallhergang mutmaßlich beobachtet und zwei Supermarkt-Mitarbeiter angesprochen. Die Polizei sucht nun diesen Zeugen, sowie weitere Hinweisgeber, die Angaben zum Unfallhergang und der Unfallflüchtigen machen können. Entsprechende Hinweise nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

22.03.2024 / Einbruch in Lagerhalle gescheitert

Neuenkirchen: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, zwischen 02:00 und 02:10 Uhr, versuchten Unbekannte in eine Lagerhalle in der Robert-Koch-Straße zu gelangen. Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen/Personen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

21.03.2024 / SB-Automat aufgebrochen

Essel: Unbekannte hebelten zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen einen SB-Automaten für Eier und Kartoffeln in der Hannoverschen Straße auf. Bei der Tat entstand ein erheblicher Sachschaden am Automaten. Hinweise nimmt die Polizei in Schwarmstedt unter 05071-800350 entgegen.

21.03.2024 / Baucontainer vom Sportverein aufgebrochen

Ahlden: In der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagnachmittag öffneten Unbekannte einen verschlossenen Container, der auf dem Sportgelände des örtlichen Sportvereins stand. Aus dem Inneren wurden zwei Motorsensen und ein Handrasenmäher entwendet. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Schwarmstedt unter 05071-800350 zu melden.

21.03.2024 / Unter Alkohol- und Drogeneinfluss und ohne Versicherungsschutz

Schneverdingen: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am Donnerstabend einen 32-jährigen E-Scooter-Fahrer im Alt-Benninghöfener Weg. Hierbei stellte sich zunächst heraus, dass für den verwendeten E-Scooter kein aktueller Versicherungsschutz besteht. Der Schneverdinger stand zudem unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

20.03.2024 / Unfall zwischen zwei Pedelecs

Bad Fallingbostel: Am Donnerstagnachmittag kam es auf dem Fahrradweg der Landesstraße 163, zwischen Bad Fallingbostel und Dorfmark, zu einem "Pedelec-Unfall". Hierbei stießen eine 80-jährige und ein 56-jähriger zusammen. Beide Unfallbeteiligten wurden dabei leicht verletzt.

