POL-NB: Einbruch in Neustrelitz

Neubrandenburg (ots) - In der Nacht vom 18.01 auf den 19.01.2024 kam es in der Neubrandenburger Oststadt zum Diebstahl eines Mazda CX-5 von einem öffentlichen Parkplatz. Der blaue PKW wurde gegen ca. 20:00 Uhr in der Semmelweisstraße vor einem Wohnhaus verschlossen abgestellt. Gegen ca. 08:40 Uhr am Morgen bemerkte der Eigentümer das Fehlen des Fahrzeuges, dessen Wert auf 13.000EUR geschätzt wird. Das ...

