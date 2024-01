Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Vermeintliche Dachdecker betrügen älteren Mann in Neustrelitz

Neubrandenburg (ots)

Ein in der Gottfried-Keller-Straße wohnhafter 88-jähriger Neustrelitzer wurde zur Mittagszeit am 17.01.2024 Opfer eines Betruges.

Zwei Dachdecker boten dem Geschädigten ihre Dienste an und begutachteten in seinem Einverständnis den Dachstuhl des Hauses. Hierbei stellten sie ihren Auskünften nach dringend reparaturbedürftige Schäden fest. Um Materialien für die Reparatur besorgen zu können, verlangten die beiden Tatverdächtigen 1.800EUR im Voraus. Dieser Forderung kam der Geschädigte nach. Im Anschluss an die Geldübergabe entfernten sich die Dachdecker und kamen nicht wie angekündigt mit den Baumaterialien zurück.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei zur erhöhten Vorsicht bei Haustürgeschäften. Überzeugen sie sich von der Seriosität des Dienstleistungsanbieters. Lassen sie sich die Firma (Namen) und die Rechtsform des Gewerbes mitteilen, Handwerksbetriebe sind zur Anmeldung im Gewerberegister verpflichtet. Eine fehlende Vorstellung oder Verweigerung der Auskunft auf Nachfrage lässt auf fehlende Seriosität schließen. Lassen Sie niemanden auf Drängen in ihr Haus. Gehen sie niemals in Vorkasse und zahlen sie nur gegen Rechnung und nach Kontrolle der geleisteten Arbeit.

Bei weiteren Beratungsbedarfen steht die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle der Polizeiinspektion Neubrandenburg unter 0395-5582 5134 zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell