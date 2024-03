Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Lindwedel: Lichtkerzen aus Biogasanlage gestohlen; Schneverdingen: Versuchter Einbruch; Bispingen: Graffiti an Turnhalle; Essel/A 7: Technischer Defekt führt zu Unfall

Heidekreis (ots)

18.03.2024 / Lichtkerzen aus Biogasanlage gestohlen

Lindwedel: In der Nacht von Montag auf Dienstag betraten Unbekannte den Lagerraum einer Biogasanlage in der Ahornallee. Hier schlugen die Täter die Fensterscheibe des Büros ein, aus dem schließlich 18 Zündkerzen entwendet wurden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Schwarmstedt unter 05071-800350 zu melden.

18.03.2024 / Versuchter Einbruch

Schneverdingen: Unbekannte versuchten in der Zeit von Montagmorgen bis Dienstagmorgen in eine Gaststätte in der Markstraße einzudringen. Hierfür wurde unter anderem ein rückwärtiges Fenster mit einem Stein eingeworfen. Zudem wurden an der Eingangstür Hebelmarken festgestellt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

18.03.2024 / Graffiti an Turnhalle

Bispingen: Am Montag wurde, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 20:00 Uhr, der Eingangsbereich der Turnhalle in der Töpinger Straße mit schwarzer Farbe besprüht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bispingen unter 05194-982460 zu melden.

19.03.2024 / Technischer Defekt führt zu Unfall auf Rastanlage

Essel/A 7: Ein 31-jähriger Autofahrer befuhr am Dienstagmorgen die Autobahn 7, als die Kontrolleuchte für Bremsflüssigkeit in seinem Auto aufleuchtete. Der Mann lenkte sein Fahrzeug noch auf die Rastanlage Allertal West, bevor die Bremsen gar nicht mehr funktionierten. Hier fuhr der Mann dann in Richtung Mitarbeiterparkplätze und prallte schließlich gegen ein Garagentor. Bei dem Zusammenstoß wurde der Soltauer leicht verletzt.

