POL-HK: 1. Betrunken am Steuer 2. Einbruch in den Mühlenspeicher 3. Aufbruch eines Zigarettenautomaten 4. Diebstahl aus Transporter 5. Altenwahlingen/ Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Heidekreis (ots) - 15.03.2024 / Einbruch in Mühlenspeicher Rethem: Unbekannte drangen in der Zeit vom 01.03.2024 bis 15.03.2024 in den Mühlenspeicher im Londypark ein. Hierfür wurde vermutlich die Holztür eingetreten. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Rethem unter 05165-291340 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Heidekreis Tarek ...

