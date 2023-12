POL-DA: Raunheim: Polizei kontrolliert drei Gaststätten

Groß-Umstadt (ots) - Am Sonntag (10.12.) gegen 23.30 Uhr drangen unbekannte Täter auf das umzäunte Gelände eines Supermarktes im Kappesgärtenweg ein und öffneten gewaltsam eine Tür zu den Innenräumen des Marktes. Im weiteren Verlauf durchsuchten sie den Verkaufsraum und nahmen eine größere Menge an Zigaretten an sich. Anschließend gelang den Täter die ...

