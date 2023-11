Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt

Schwerin (ots)

Eine 58-jährige Fußgängerin wurde am Abend des 4.11. bei einem Verkehrsunfall in der Paulsstadt verletzt: Die Frau überquerte gegen 20.15 Uhr am Obotritenring in Höhe Lessingstraße an der dortigen Ampelkreuzung die Fahrbahn und wurde dabei vom 58-jährigen Fahrer eines abbiegenden Pkw erfasst. Mutmaßlich hatte der Fahrer die Frau übersehen. Die Fußgängerin musste mit Verletzungen ins Klinikum gebracht werden. Das Kriminalkommissariat Schwerin führt die Ermittlungen zur Unfallursache. Es handelt sich bei beiden Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell