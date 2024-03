Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bispingen: Verkehrskontrolle in Bispingen; Neuenkirchen: In Firma eingestiegen; Munster: Pedelec gestohlen; Munster: Über "rote" Ampel gefahren; Neuenkirchen: Fahrradfahrer übersehen

Heidekreis (ots)

14.03.2024 / Verkehrskontrolle in Bispingen

Bispingen: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis führten am Donnerstagnachmittag eine rund zweistündige Verkehrskontrolle in Bispingen durch. Neben etlichen Gurtverstößen, fiel auch ein 28-jähriger Autofahrer auf, der höchstwahrscheinlich unter Drogeneinfluss stand. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

14.03.2024 / In Firma eingestiegen

Neuenkirchen: Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen stiegen Unbekannte in die Lagerhalle eines Dachdeckers ein, die in der Robert-Koch-Straße in Neuenkirchen steht. Die Täter entwendeten aus der Halle diverse Arbeits- und Bürogeräte. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

14.03.2024 / Pedelec gestohlen

Munster: Unbekannte entwendeten zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen ein verschlossenes Pedelec der Marke Kreidler, das vor einem Mehrfamilienhaus im Muncloh stand. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Munster unter 05192-9600 entgegen.

14.03.2024 / Über "rote" Ampel gefahren

Munster: Am Donnerstagmorgen kam es an der Kreuzung Rehrhofer Weg/Wagnerstraße zu einem Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten. Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine 79-jährige Autofahrerin, trotz roter Ampel, über den Kreuzungsbereich und kollidierte mit dem Auto einer 30-jährigen Fahrerin. Bei dem Zusammenstoß wurden neben den Fahrerinnen auch ein acht Monate altes Baby, welches im Auto der 30-jährigen saß, verletzt. Es entstand zudem ein Sachschaden von 17.000 Euro.

14.03.2024 / Fahrradfahrer übersehen

Neuenkirchen: Ein 30-jähriger Autofahrer übersah nach einem Abbiegevorgang am Donnerstagnachmittag einen 72-jährigen E-Bike-Fahrer, sodass es in der Straße "Zur Dell" zum Zusammenstoß zwischen den Beteiligten kam. Dabei wurde der 72-jährige leicht verletzt und durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell