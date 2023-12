Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Explosion in Mehrfamilienhaus

Stuttgart (ots)

- Zwei Personen erleiden leichte Verletzungen

- Eine Wohnung nicht bewohnbar

- Baustatiker kontrolliert die Gebäudestruktur

Am Vormittag des 31. Dezembers kam es in der Hedelfinger Straße gegen 11:20 Uhr zu einer Explosion im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Acht Personen aus der Wohnung wurden durch den Rettungsdienst untersucht, hiervon mussten zwei Personen mit leichten Verletzungen zur ambulanten Abklärung in ein Krankenhaus transportiert werden.

Einsatzkräfte der Feuerwehr kontrollierten das betroffene Gebäude. Hierbei wurden auch Luftmessungen vorgenommen, welche keine erhöhten Messwerte zeigten. Die betroffene Wohnung ist aufgrund der Schäden durch die Druckwelle aktuell nicht mehr bewohnbar.

Ein Baustatiker kontrollierte die Gebäudestruktur. Da die Gebäudestatik nicht betroffen war, konnten die übrigen Bewohnenden zurück in die angrenzenden Wohnungen.

Zur Ereignisursache hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Feuerwerk war nicht ursächlich für dieses Ereignis.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Löschzug, Kleineinsatzfahrzeug-Türöffnung

Feuerwache 2: Inspektionsdienst, Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter-Atemschutz

Feuerwache 3: Löschzug

Feuerwache 4: Gerätewagen Atemschutz-Messtechnik

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Birkach: Gerätewagen-Messtechnik

Abteilung Hedelfingen: Löschfahrzeug, Tanlöschfahrzeug und Gerätewagen-Messtechnik

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell