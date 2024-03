Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schwarmstedt: In Geschäft eingestiegen; Schneverdingen: Versuchter Einbruch

Heidekreis (ots)

11.03.2024 / In Geschäft eingestiegen

Schwarmstedt: Unbekannte stiegen am vergangenen Wochenende in eine Änderungsschneiderei am Markt ein. Für den Einstieg wurde ein Fenster aufgehebelt. Die Täter entwendeten Bargeld. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Schwarmstedt unter 05071-800350 entgegen.

12.03.2024 / Versuchter Einbruch

Schneverdingen: Am Dienstagabend, gegen 23:40 Uhr, versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Rosenstraße zu gelangen. Dabei löste die Alarmanlage des Hauses aus, sodass die Täter sich in unbekannte Richtung entfernten. Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen in Tatortnähe nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

