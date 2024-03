Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heidekreis: Verkehrskontrollen im Heidekreis

Heidekreis (ots)

11.03.2024 / Verkehrskontrollen im Heidekreis

Heidekreis: Am Montag führten rund 50 Einsatzkräfte der Polizei Verkehrskontrollen im Heidekreis durch. Der Schwerpunkt dieser Kontrollen lag vor allem auf der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit sowie der Geschwindigkeit. Dafür wurden neben einer stationären Kontrollstelle in der Walsroder Innenstadt, auch mobile Kontrollen in Soltau, Bad Fallingbostel, Schwarmstedt und auf der Autobahn 7 durchgeführt. Im Walsroder Ortsteil Honerdingen wurde darüber hinaus die Geschwindigkeit gemessen.

Im rund sechsstündigen Kontrollzeitraum wurden etwa 350 Fahrzeuge und knapp 390 Personen überprüft. Dabei stellten die Einsatzkräfte in neun Fällen fest, dass die jeweiligen Fahrzeugführer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln standen. In einem weiteren Fall zeigte der Atemalkoholtest eines 37-jährigen E-Scooter-Fahrers 2,04 Promille an. Zudem wurden etliche Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Traurige Spitzenreiter waren zwei Autofahrer, die innerorts mit jeweils 88 km/h - nach Toleranzabzug - gemessen wurden. Beide dürfen sich unter anderem auf ein einmonatiges Fahrverbot einstellen.

Erfahrungsgemäß stellen die kontrollierenden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten aber auch Dinge fest, die in erster Linie nicht im Fokus der Kontrollen standen. Ein 39-jähriger Autofahrer aus Bremerhaven führte beispielsweise einen Schlagstock mit sich, der griffbereit in der Türablage platziert wurde. Gegen ihn wird nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Darüber hinaus hielten die Einsatzkräfte ein Auto mit zwei Insassen an, gegen die jeweils ein Strafbefehl bestand. Beide konnten durch die Zahlung von 2000 Euro bzw. 2400 Euro eine Festnahme verhindern. Zudem war erneut die hohe Anzahl an verwendeten E-Scootern, für die keine gültige Versicherung bestand, auffällig. Hier wurden insgesamt elf Strafverfahren eingeleitet.

"Die Kontrollen verliefen insgesamt ohne große Zwischenfälle. Wir konnten mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen und es herrschte größtenteils Einsicht und Verständnis für die Kontrollen!", resümierte Polizeihauptkommissar Marcel Mehnen den Kontrolltag.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell