Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heidekreis: Mit dem Fahrrad sicher in den Frühling starten

Bild-Infos

Download

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 11.03.2024 Nr. 2

11.03.2024 / Mit dem Fahrrad sicher in den Frühling starten Heidekreis: Die ersten Sonnenstrahlen sind da und die Temperaturen steigen. Das gute Wetter lockt dann wieder viele Menschen mit dem Fahrrad oder Pedelec auf die Straße. Damit verbunden steigt auch die Zahl der Diebstähle von Fahrrädern an. Aber ist ihr Fahrrad auch verkehrssicher, um sorglos in die Saison zu starten oder hat der Winter dem Rad ordentlich zugesetzt? Für einen sicheren Start können Sie selbst einiges tun: Überprüfen Sie ihr Rad, ob es verkehrssicher ist. Dazu gehören funktionierende Bremsen und Beleuchtung. Sind alle vorgeschriebenen Reflektoren vorhanden und funktioniert die Klingel? Wie ist der Zustand der Reifen? Sind alle Verschraubungen am Fahrrad fest? Mit einem sauberen und gut geschmierten Fahrrad fährt es sich leichter. Eltern sollten auch stets auf ein verkehrssicheres Fahrrad ihrer Kinder achten. Wenn sie lange nicht mehr mit dem Rad unterwegs waren, machen Sie sich wieder mit den Fahr- und Bremseigenschaften ihres Fahrrades auf verkehrsarmen Plätzen vertraut. Tragen Sie stets helle, auffällige Kleidung. Ein getragener Fahrradhelm kann im Falle eines Sturzes oder Unfalles Ihr Leben retten. Das Rechtsfahrgebot gilt auch Radfahrende! Benutzen sie daher stets rechte Radverkehrswege und fahren Sie vorausschauend. Gerade abbiegende Fahrzeuge können Sie leicht übersehen. Zum Schutz vor Fahrraddieben sollten Sie ihr Fahrrad stets ab- und anschließen. Ein gutes Schloss macht den Dieben die Arbeit schwer. Stabile Bügel-, Ketten oder Faltschlösser von geprüfter Qualität bieten hier ein mehr an Sicherheit. Schließen Sie den Fahrradrahmen dabei an einem festen Gegenstand an. Lediglich blockierte Vorder- oder Hinterräder ermöglichen es, das Fahrrad wegzutragen. Weitere Tipps zum Thema Fahrraddiebstahl erhalten Sie im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/fileadmin/Medien/025-FB-Raeder-richtig-sichern.pdf

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell