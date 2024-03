Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bomlitz: Polizei klärt Kleinbrände in Bomlitz auf; Bad Fallingbostel: Autoscheiben eingeworfen

Heidekreis (ots)

11.03.2024 / Polizei klärt Kleinbrände in Bomlitz auf

Bomlitz: In der Zeit vom 26.02.2024 bis 03.03.2024 beschäftigten sich Polizei und Feuerwehr mit mehreren Brandereignissen in Bomlitz. Hier brannten unter anderem ein Fahrradschuppen, eine Altpapiertonne sowie mehrere Abfalleimer. Ein junger Mann aus Bomlitz geriet dabei schnell in den Fokus der polizeilichen Ermittlungen. In seiner Vernehmung räumte der 21-jährige schließlich die Taten ein. Derzeit wird geprüft, ob er für weitere Brände in Frage kommt.

10.03.2024 / Autoscheiben eingeworfen

Bad Fallingbostel: Unbekannte warfen von Samstag auf Sonntag, zwischen 22:00 Uhr und 01:30 Uhr, die Heck- und Beifahrerscheibe eines Autos ein, das auf einem Grundstück in Vierde stand. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Bad Fallingbostel unter 05162-9720 entgegen.

