POL-HK: Munster: 56-jähriger Vermisster wieder zurück

Heidekreis (ots) - 06.03.2024 / Kontrollen in Rethem und Walsrode Rethem/Walsrode: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis richteten gestern jeweils eine stationäre Kontrollstelle in Rethem (am Burghof) und in Walsrode (Lange Straße) ein. Bei den mehrstündigen Kontrollen wurden vor allem etliche Handy- ...

mehr