POL-HK: Soltau: Nach schwerem Sturz - Zeugen gesucht!; Gilten: Bienenkisten entwendet; Buchholz (Aller): 500 Liter Diesel entwendet

06.03.2024 / Nach schwerem Sturz - Zeugen gesucht!

Soltau: Bereits am 21. Februar 2024 kam es im Böhmepark, gegen 10:00 Uhr, zum Sturz einer 74-jährigen Radfahrerin. Dabei zog sie sich schwere Kopfverletzungen zu. Aktuell ist noch nicht abschließend geklärt, ob die Dame, die in der Zwischenzeit wieder aus dem Krankenhaus entlassen wurde, alleinbeteiligt gestürzt ist. Die Polizei sucht daher Zeugen, die den Unfall an diesem Mittwochmorgen (21.02.24, 10:00 Uhr) beobachtet haben. Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

05.03.2024 / Bienenkisten entwendet

Gilten: Unbekannte entwendeten zwischen dem 15.02.2024 und 05.03.2024 insgesamt 16 Bienenkisten mit den dazugehörigen Bienenvölkern von einem umzäunten Gelände einer Heidelbeerplantage (In der Heide). Der Schaden beläuft sich auf etwa 2400 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Schwarmstedt unter 05071-800350 entgegen.

05.03.2024 / 500 Liter Diesel entwendet

Buchholz (Aller): In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendeten Unbekannte circa 500 Liter Diesel von einer Sattelzugmaschine, die auf dem Autohof Schwarmstedt parkte. Für die Tat bohrten die Diebe ein Loch in den Tank. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Schwarmstedt unter 05071-800350 entgegen.

