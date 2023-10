Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Geld an falsche Polizisten übergeben - Polizei warnt vor Betrugsmasche

Hattingen (ots)

Eine 58-jährige Hattingerin wurde am vergangenen Mittwoch (18.10.) Opfer eines Trickbetrugs. Die Frau erhielt gegen 16:40 Uhr zu Hause einen anonymen Anruf auf ihrem Festnetztelefon. Eine männliche Person gab sich als Polizeibeamter des PP Bochums aus und schilderte, dass ihr Sohn einen Autounfall gehabt habe bei dem ein Kind tödlich verunglückt sei und eine Seniorin schwer verletzt. Aus diesem Grund sei er nun festgenommen. Sie könne allerdings die Untersuchungshaft durch die Zahlung eines fünfstelligen Betrags als Kaution bei der Staatsanwaltschaft abwenden. Während die Hattingerin durch die Betrügerin dauerhaft am Telefon gehalten wurde, bereitete sie das Bargeld für die Abholung in einem Umschlag vor. Ein vermeintlicher Mitarbeiter der Gerichtskasse holte die Kautionssumme am Wohnhaus der Geschädigten gegen 18:35 Uhr ab und entfernte sich dann anschließend von der Örtlichkeit. Wenig später fiel der Betrug auf und die 58-Jährige erstattete Anzeige bei der Polizei.

Der augenscheinlich männliche Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 27 bis 33 Jahre alt - schlank - schwarze Haare - blaue Jeanshose - beiger Mantel - akzentfreies deutsch

Wir warnen aus diesem Anlass nochmals: Die Polizei oder die Justiz wird Sie niemals um Geld oder Wertgegenstände bitten. Übergeben Sie diese niemals an Unbekannte. Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert, besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehende Personen!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell