Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Bewaffneter Raub auf Spielhalle - Täter flüchten

Gevelsberg (ots)

Am vergangenen Dienstag (17.10.) kam es gegen 22:00 Uhr zu einem Raubüberfall auf eine in der Wittener Straße ansässige Spielhalle. Unter Vorhalt eines Schlagstocks und einer Schreckschusswaffe forderten zwei maskierte Täter die Öffnung der Kasse. Dieser Aufforderung kam eine 46-jährige Mitarbeiterin umgehend nach. Nachdem die beiden Männer das darin befindliche Bargeld entnommen und eingesteckt hatten, entfernten sich beide von der Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Eine anschließende Nahbereichsfahndung verlief negativ. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob der Sachverhalt in Zusammenhang mit dem Raubdelikt auf einen Supermarkt in der Neustraße in Ennepetal am 16.10.2023 ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 20-25 Jahre alt - 175 cm groß - helle Weste, weiße Jeans, weiße Schuhe - helles Kleidungsstück

- männlich - ca. 20-25 Jahre alt - 185 cm groß - dunkle Oberbekleidung, schwarze Hose, weiße Schuhe - helles Kleidungsstück um den Kopf gewickelt

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell