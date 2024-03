Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Brand von Heuballen - Zeugen gesucht!

Heidekreis (ots)

04.03.2024 / Brand von Heuballen - Zeugen gesucht!

Walsrode: In der Nacht von Sonntag auf Montag, genauer gesagt um 00:19 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in Düshorn gerufen. Hier stellten die Einsatzkräfte in der Straße "Wedden" brennende Heulage- und Strohballen in unmittelbarer Nähe zu einer Scheune fest. Nach ersten Erkenntnissen wurden diese vorsätzlich in Brand gesteckt. Durch die schnell eingeleiteten Löscharbeiten konnte ein Übergreifen des Feuers auf die Scheune größtenteils verhindert werden.

Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass dieser Brand mit dem Brand an der Grundschule Düshorn vom 15.02.2024 in Verbindung steht (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59460/5715544).

Die Polizeiinspektion Heidekreis bittet die Bevölkerung nun erneut um Hinweise:

Wer hat am späten Sonntagabend, insbesondere um Mitternacht, im Bereich des Brandortes (Wedden) verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen?

Hinweise, auch solche, die sich nicht explizit auf die oben genannte Frage beziehen, nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell