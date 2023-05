Polizei Hamburg

POL-HH: 230503-1. Polizei vollstreckt zwei Haftbefehle und vier Durchsuchungsbeschlüsse in Hamburg

Hamburg (ots)

Tattag: 13.08.2022

Tatort: Hamburg-Eidelstedt, Furthweg

Nach intensiven Ermittlungen haben Beamte des Drogendezernates (LKA 62) vergangenen Mittwoch zwei Haftbefehle und vier Durchsuchungsbefehle vollstreckt. Die Ermittlungen richten sich gegen zwei Tatverdächtige (31/54), die mit Kokain in nicht geringer Menge Handel betrieben haben sollen.

Durch intensive Ermittlungen des Rauschgiftdezernates (LKA 62) gerieten zwei Deutsche in den Fokus der Beamten. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen sie im August letzten Jahres ca. 60 kg Kokain in einer Wohnung in Hamburg-Eidelstedt gelagert haben. Im weiteren Verlauf soll der 54-Jährige es von dort aus an verschiedene Abnehmer verteilt haben.

Vergangenen Mittwochmorgen vollstreckten die Spezialisten des LKA 62 von der Staatsanwaltschaft Hamburg erwirkte Haftbefehle gegen die 31 und 54 Jahre alten Männer sowie vier Durchsuchungsbeschlüsse für deren Wohnungen in den Stadtteilen Eidelstedt und Altona-Altstadt sowie einer Kleingartenparzelle in Osdorf.

Im Rahmen der Durchsuchungen wurden die Tatverdächtigen angetroffen und verhaftet. Darüber hinaus stellten die Ermittler unter anderem ca. 200 g Marihuana, ein Pistolenmagazin, mehrere Schuss scharfe Munition sowie eine Vielzahl an Kommunikationsmitteln sicher. Auch Equipment zum Betreiben einer Indoor-Cannabisplantage wurde sichergestellt.

Die Tatverdächtigen wurden der Untersuchungshaftanstalt zugeführt.

Die Ermittlungen, auch in Bezug auf die Identität der Abnehmer, dauern an.

Ah.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell