POL-HK: 1. Soltau/Schneverdingen/Munster, mehrere Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz; 2. Schneverdingen, Einbruch in Wohnhaus; 3. Walsrode, Verkehrsunfall

Polizeiinspektion Heidekreis (ots)

1. Soltau/Schneverdingen/Munster, mehrere Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Über das Wochenende konnte die Polizei im Rahmen der allgemeinen Verkehrsüberwachung gleich mehrere E-Scooter-Fahrer feststellen, welche mit Beginn des Monats März mit einem abgelaufenen Versicherungskennzeichen und somit ohne Versicherungsschutz unterwegs waren. In Soltau wurde ein E-Scooter-Fahrer aufgrund des ungültigen Versicherungskennzeichens gleich zweimal angehalten und kontrolliert. Bei der zweiten Kontrolle konnte neben dem erneuten Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz zudem eine Beeinflussung durch Alkohol bei dem 34-jährigen Soltauer festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,83 Promille. Es wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizei erinnert in diesem Zusammenhang noch einmal an den Beginn des neuen Versicherungsjahres und dem damit verbundenen Wechsel der Versicherungskennzeichen von Schwarz zu Blau.

2. Schneverdingen, Einbruch in Wohnhaus

In der Samstagnacht drangen Einbrecher in Schneverdingen, in der Straße Seekamp, gewaltsam in ein dortiges Einfamilienhaus ein. Nachdem das Haus nach Diebesgut durchsucht wurde, flüchtete die unbekannte Täterschaft. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Soltau unter 05191-93800 zu melden.

3. Walsrode, Verkehrsunfall

Am Samstagnachmittag, gegen 14:45 Uhr, befuhr ein 20-jähriger aus Dorfmark mit seinem PKW die Landesstraße 190 aus Hodenhagen kommend in Richtung Walsrode. In einer Linkskurve kam der Fahrzeugführer mit seinem PKW aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Erste Meldungen, dass sich der PKW überschlagen habe, bestätigten sich vor Ort nicht. Das Fahrzeug geriet neben der Fahrbahn in einen Graben und kippte aufgrund einer daraus resultierenden Schieflage auf das Fahrzeugdach. Der 20-jährige konnte seinen PKW unverletzt verlassen. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Landesstraße 190 kurzzeitig gesperrt, später wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

4. Walsrode, Brand

In der Nacht von Samstag auf Sonntag bemerkten Anwohner der Straße Wedden in Düshorn vier in Brand stehende Heuballen, die unter dem Vordach einer Scheune gelagert waren. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr löschten die Heuballen und konnten ein Übergreifen des Brandes auf die Scheune verhindern. Die Ermittlungen zum Brandgeschehen dauern an. Hinweise zum Brand nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/48640 entgegen.

5. Munster, Trunkenheitsfahrt

Am Samstagabend wurde der Polizei Munster ein Verkehrsteilnehmer gemeldet, der durch eine äußerst unsichere Fahrweise auf der Bundesstraße 71 aufgefallen war. Im Rahmen einer sofortigen Überprüfung konnte ein 46-jähriger PKW-Führer aus Soltau gestoppt werden. Die Beamten stellten Atemalkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,86 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde der Führerschein beschlagnahmt.

6. Munster, Sachbeschädigung an Transporter

In der Freitagnacht kam es im Stadtgebiet Munster, in der Straße Zum Sprötzloh, zu einer Farbschmiererei an einem abgestellten weißen Transporter. Der schwarze Lack war über die gesamte Fahrzeugseite verteilt. Weiterhin wurde das Fahrzeug zerkratzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Munster unter 05192-9600 zu melden.

7. Bispingen/A7, Abgehauen auf der Autobahn

Am Samstagnachmittag teilte ein 49-jähriger Vater aus Bad Segeberg der Polizei mit, dass seine 14-jährige Tochter im Rahmen einer Pause auf der Rastanlage Lüneburger Heide in Richtung Autobahn weggelaufen sei. Im Rahmen einer sofortigen Fahndung sowie anschließender fußläufiger Verfolgung, konnte das Mädchen durch Polizeikräfte zwischen Leitschutzplanke und Wildschutzzaun festgestellt und im weiteren Verlauf auf einem Acker neben der Autobahn ergriffen werden. Die 14-jährige wurde unverletzt an den Vater übergeben. Das Jugendamt wurde in Kenntnis gesetzt.

