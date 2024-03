Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Erneut Schockanrufe; Walsrode: Werkzeug aus Garage gestohlen; Soltau: Gefährdung des Straßenverkehrs

Heidekreis (ots)

01.03.2024 / Erneut Schockanrufe

Soltau: Am Donnerstag kam es im nördlichen Heidekreis wieder zu mehreren Schockanrufen. In allen bisher bekannt gewordenen Fällen haben die Angerufenen die Betrugsabsicht erkannt, sodass es zu keinen Vermögensschäden gekommen ist. Die Polizeiinspektion Heidekreis verweist in diesem Kontext auf die Pressemitteilung vom 20.02.2024 ( https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59460/5718169).

29.01.2024 / Werkzeug aus Garage gestohlen

Walsrode: Unbekannte verschafften sich zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen gewaltsam Zugang zu einer Garage in Rödershöfen. Aus dieser wurde schlussendlich Werkzeug im Wert von etwa 1500 Euro entwendet. Hinweise zur Tat oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen in Tatortnähe nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48460 entgegen.

29.01.2024 / Gefährdung des Straßenverkehrs

Soltau: Am Donnerstagmittag kam es am Rande einer Versammlung in der Bergstraße zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Ein 28-jähriger Autofahrer hatte nach eigenen Angaben keine Zeit und wollte daher die Versammlung unter anderem über einen Gehweg umfahren. Auch auf Ansprache reagierte der Mann nicht, sodass Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis das Auto nur durch ein Querstellen des Streifenwagens stoppen konnten. Nach der durchgeführten Kontrolle änderte sich am Verhalten des Soltauers jedoch nichts. Beim Wegfahren überholte er den abbiegenden Streifenwagen, der eine Kollision nur durch eine Vollbremsung verhindern konnte. Gegen den Mann wurde unter anderem ein Verfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell