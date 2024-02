Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Lindwedel: Einbrüche; Heidekreis: Welle von Schockanrufen im Heidekreis

Heidekreis (ots)

19.02.2024 / Einbrüche

Lindwedel: Am Montag waren Unbekannte in Lindwedel aktiv und stiegen in mindestens drei Einfamilienhäuser ein. Zum Einstieg öffneten die Einbrecher in allen drei Fällen gewaltsam Fenster(türen). Betroffen war jeweils ein Einfamilienhaus im Immenweg, im Holze und am Fuchsbau. Die Täter erbeuteten unter anderem Bargeld. Die Taten wurden in der Zeit von 0:00 Uhr bis 22:45 Uhr begangen. Hinweise, vor allem zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen, nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

19.02.2024 / Welle von Schockanrufen im Heidekreis

Heidekreis: Im Heidekreis gab es am gestrigen Tage wieder eine Welle von sogenannten Schockanrufen. Bei dieser Betrugsform geben sich die Täter am Telefon vor allem als Familienangehörige, Polizeibeamte oder Staatsanwälte aus und täuschen Notlagen vor, um an Geld oder Wertgegenstände zu kommen. Die Opfer werden dabei massiv unter Druck gesetzt.

Die Polizeiinspektion Heidekreis rät:

Bei Telefonanrufen dieser Art misstrauisch sein und das Gespräch sofort beenden!

Familienangehörige anrufen/hinzuziehen!

Niemals Informationen über familiäre und finanzielle Verhältnisse am Telefon mitteilen!

Niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen übergeben oder an einem vorgegebenen Ort deponieren!

Im Zweifel die Polizei anrufen!

Weitere Informationen finden Sie auch online unter www.polizei-beratung.de.

