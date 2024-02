Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Soltau, Überladen und ohne ausreichende Fahrerlaubnis unterwegs 2. Soltau, Fahranfängerin unter Rausch am Steuer 3. Schwarmstedt, Fahrzeuginsassen mit Reizgas verletzt

PI Heidekreis (ots)

1. Überladen und ohne ausreichende Fahrerlaubnis unterwegs

Am Freitagvormittag kontrollierten Polizeibeamte ein Fahrzeuggespann auf der Lüneburger Straße in Soltau, welches augenscheinlich überladen war. Die anschließende Wägung ergab, dass der mit Split beladene Anhänger zwar für das Gewicht ausgelegt war, das Zugfahrzeug jedoch nicht. Zudem ergab die Kontrolle, dass der 34jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt als Gespann wurde ihm untersagt. Eine entsprechendes Straf- und Bußgeldverfahren wurde eingeleitet.

2. Fahranfängerin unter Alkohol und Drogen am Steuer

Am frühen Sonntagmorgen wurde gegen 01.55 Uhr die Führerin eines Pkw Seat auf der Straße Am Alten Stadtgraben in Soltau im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle überprüft. Im Rahmen der Kontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch bei der 19-jährigen Fahranfängerin wahr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,25 Promille. Zudem stellten die Beamten im weiteren Verlauf eine Beeinflussung durch Drogen bei der jungen Frau aus Salzgitter fest. Die Folge waren die Beschlagnahme des Führerscheins, die Untersagung der Weiterfahrt und die Einleitung entsprechender Strafverfahren.

3. Zwei Frauen mit Reizgas verletzt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es, gegen 02:00 Uhr, im Bereich der Straße "Am Bornberg" in Schwarmstedt zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Hierbei hat ein bisher unbekannter, männlicher Täter, im Rahmen eines Streitgespräches, einer Frau Reizgas ins Gesicht gesprüht. Zu diesem Zeitpunkt hat das weibliche Opfer in einem Pkw gesessen. Eine weitere im Fahrzeug befindliche weibliche Person hat ebenfalls das Reizgas eingeatmet und wurde dadurch auch leicht verletzt. Beide Fahrzeuginsassinnen wurden vor Ort ambulant behandelt. Es wird darum gebeten sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall an die Polizeistation Schwarmstedt unter folgender Rufnummer: 05071/80035-0 zu richten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell