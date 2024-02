Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Düshorn: Brand an der Grundschule Düshorn - Zeugen gesucht; Rethem: Auffahrunfall nach Gefahrenbremsung

Heidekreis (ots)

16.02.2024 / Brand an der Grundschule Düshorn - Zeugen gesucht!

Düshorn: In den frühen Morgenstunden des 15.02.2024 meldeten Anwohner einen Brand an der Grundschule in Düshorn. Hier stand ein mit Holz verkleideter Dachüberstand im Eingangsbereich zur Verwaltung in Flammen. Durch die Feuerwehr konnte eine Ausdehnung des Feuers größtenteils verhindert werden. Nach einer ersten Untersuchung des Brandortes ermittelt der Zentrale Kriminaldienst wegen eines Brandstiftungsdeliktes.

Die Polizeiinspektion Heidekreis bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge vor dem Brand, insbesondere in der Nacht vom 14.02.2024 auf den 15.02.2024, oder am frühen Morgen des 15.02.2024 im Bereich der Grundschule Düshorn gesehen?

Hinweise, auch solche, die sich nicht explizit auf die oben genannte Frage beziehen, nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

15.02.2024 / Auffahrunfall nach Gefahrenbremsung

Rethem: Ein 20-jähriger Autofahrer reagierte am Donnerstagmorgen auf der Landesstraße 159 zu langsam, als ein vorausfahrendes Fahrzeug eine Gefahrenbremsung einleiten musste, um eine Kollision mit einem Reh zu verhindern. Bei dem anschließenden Auffahrunfall wurde die 18-jährige Fahrerin des abbremsenden Fahrzeuges leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 6000 Euro.

