Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Unfall nach Wendemanöver; Wietzendorf: Bedrohung nach unklarer Verkehrssituation; Schneverdingen: Baucontainer angegangen

Heidekreis (ots)

12.02.2024 / Unfall nach Wendemanöver

Bad Fallingbostel: Ein 68-jähriger Autofahrer aus Verden verursachte am frühen Montagnachmittag einen Verkehrsunfall, als er an der Einmündung Walsroder Straße/Hermann-Löns-Straße ein Wendemanöver absolvierte. Hierbei kollidierte er mit einem nachfolgenden Fahrzeug. Die dazugehörige Fahrerin aus Walsrode sowie die Beifahrerin des Unfallverursachers wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

10.02.2024 / Bedrohung nach unklarer Verkehrssituation

Wietzendorf: Zwei Männer im Alter von 37 und 45 Jahren gerieten bereits am Samstagmorgen im August-Dehning-Weg in eine verbale Auseinandersetzung. Zuvor gab es in dem verkehrsberuhigten Bereich zu Unstimmigkeiten zwischen den beiden Autofahrern. Im Verlauf der hitzigen Diskussion soll es zu einer Bedrohung zum Nachteil des 37-jährigen Mannes gekommen sein.

12.02.2024 / Baucontainer angegangen

Schneverdingen: Unbekannte verschafften sich zwischen Samstagabend und Montagmorgen gewaltsam Zutritt zu einem Baucontainer und einem Radlader in der Straße "Stutenstraat". Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell