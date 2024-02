Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schwarmstedt: Warnung vor vermeintlichen Spendensammlern; Munster: Unfall mit zwei Leichtverletzten

Heidekreis (ots)

07.02.2024 / Warnung vor vermeintlichen Spendensammlern

Schwarmstedt: Am frühen Mittwochabend kam es am Mönkeberg zu einem Betrug durch einen vermeintlichen Spendensammler. Der unbekannte Mann behauptete gegenüber dem 36-jährigen Geschädigten für eine Organisation Geld zu sammeln, die Projekte zur Unterstützung von behinderten Menschen verwirklicht. Hierfür führte er auch eine vermeintliche Spendenliste mit sich. Eine weitere Recherche ergab, dass die Organisation keine Haus- und Straßensammlungen durchführt und ausdrücklich vor diesen Betrügern warnt, die sich meist auch noch als gehörlos ausgeben. Hinweise zu weiteren Taten nimmt die Polizei in Schwarmstedt unter 05071-800350 entgegen.

08.02.2024 / Unfall mit zwei Leichtverletzten

Munster: Am Donnerstag, gegen 18:10 Uhr, kam es in der Breloher Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Der 24-jähriger Unfallverursacher wollte mit seinem Auto in die Straße Am Hanloh einbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden Pkw. Durch den Zusammenstoß wurden Fahrerin und Beifahrerin des vorfahrtberechtigten Autos verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 8000 Euro.

