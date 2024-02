Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Pressemeldung der PI Heidekreis vom Wochenende der 06. KW 2024

Brandstiftung am Bhf Schwarmstedt

Schwarmstedt

In den frühen Morgenstunden des Sonntags, den 11.02.2024, um 05:15 Uhr, rücken Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr und Polizei zu einem Brand am Bahnhof Schwarmstedt aus. Auf dem dortigen Parkplatz hatten Unbekannte ein Kleinkraftrad in Brand gesetzt. Durch das Feuer wird das Fahrzeug vollständig zerstört. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei dem Fahrzeug um ein dort seit längerem abgestellten, unangemeldeten Roller eines unbekannten Eigentümers.

Radfahrer angefahren

Hünzingen

Am Samstag, den 10.02.2024, um 16:52 Uhr, übersieht die 31-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw beim Überfahren der Landesstrasse 161 bei Hünzingen eine auf dem Radweg kreuzende 53-jährige Radfahrerin. Durch den Aufprall entstehen Schäden an den Fahrzeugen. Die Radfahrerin wird leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Unfall mit Radfahrer

Walsrode

Am Samstag, den 10.02.2024, um 15:12 Uhr, wird ein 22-jähriger Fahrer eines Rennrades auf der Quintusstrasse in Walsrode von einem Pkw mit Anhänger überholt. Hierbei touchiert der mitgeführte Anhänger den Radfahrer, wodurch dieser stürzt und sich leichte Verletzungen zuzieht. Das unbekannte Fahrzeuggespann entfernt sich, ohne anzuhalten, vom Unfallort.

Diebstahl eines Bootes

Nordkampen

Im Zeitraum zwischen Freitag, dem 02.02.2024, 18:00 Uhr und Samstag, dem 10.02.2024, 02:00 Uhr, entwenden Unbekannte ein orangenes Sportboot nebst Anhänger vom rückwärtigen Grundstück des Eigentümers.

Einbruch in Wohnhaus

Essel

Am Samstag gegen 16:30 Uhr durchbrechen fünf Unbekannte mit einem Pkw mit falschen Kennzeichen die Einfriedung eines Grundstücks in der Straße "Am Varrenbruch" in Essel und steigen dort durch Aufhebeln eines Fensters in einen Bungalow ein. Dort entwenden sie einen Tresor mit 4.000,-EUR Münzgeld. Bei der Tatausführung werden die Unbekannten gefilmt. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizeidienststelle in Schwarmstedt unter 05071-800350 entgegen.

Fahren unter Rauschmitteln

Soltau

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, kurz nach Mitternacht, kontrolliert eine Streifenwagenbesatzung des PK Bad Fallingbostel auf der Autobahn 7 einen Transporter auf dem Parkplatz 'Abelbeck-Kuhbusch'. Während der Kontrolle stellen die Beamten bei dem 27-jährigen Fahrzeugführer Anzeichen für eine Rauschmittelbeeinflussung fest. Ein Urin-Schnelltest bestätigt, dass dieser unter der Wirkung von THC, dem Wirkstoff von Cannabisprodukten stand. Die Weiterfahrt wird untersagt. Gegen den Fahrzeugführer wird ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren nach ß24a StVG eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. Im Zuge der Kontrolle wird darüber hinaus Haschisch im Transporter aufgefunden. Gegen den Fahrzeugführer wird nun weiterhin wegen des unerlaubten Erwerb und Besitzes von Betäubungsmitteln ermittelt.

Verkehrsunfall durch geplatzten Lkw-Reifen

Wedemark

Am späten Freitagabend kommt es auf der Autobahn 7 in der Gemarkung Wedemark zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, nachdem an einem Lkw ein Reifen geplatzt war. Mehrere nachfolgende Fahrzeuge überfahren die auf der Fahrbahn liegenden Reifenteile. Mindestens 8 Fahrzeuge werden hierdurch beschädigt. In einem dieser Fahrzeuge wird eine 35-jährige Fahrzeugführerin aus Sachsen-Anhalt leicht verletzt und muss mittels Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht werden. Zur Reparatur des Reifenschadens muss der rechte Fahrstreifen der Autobahn 7 längerfristig gesperrt werden. Größere Verkehrsbehinderungen bleiben hierdurch jedoch aus. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf ca. 18.000 EUR.

Schwerer Verkehrsunfall bei Hemsen

Schneverdingen

Am Freitagmorgen kommt ein Sprinter auf der K 33 bei Hemsen nach links von der Fahrbahn ab und verliert die Kontrolle über das Fahrzeug. Unfallursache dürfte nicht angepasste Geschwindigkeit hinsichtlich besonderer Witterungsverhältnisse gewesen sein. Der alleinbeteiligte, männliche, 48-jährige Fahrzeugführer wird schwerverletzt aus dem auf der linken Seite liegenden Fahrzeug durch Rettungskräfte geborgen und ins Krankenhaus verbracht.

