LPI-NDH: Sturmtief trifft auch Nordthüringen

Ellrich (ots) - Polizeibeamte des Inspektionsdienstes Nordhausen führten am Vormittag in Ellrich mobile Verkehrskontrollen durch. Hierbei ging ihnen bereits gegen 10.00 Uhr ein alkoholisierter Autofahrer ins Netz. Der 64-Jährige wies nach einem Atemalkoholtest einen Wert von mehr als 2 Promille auf. Nach einer erfolgten Blutentnahme wurde sein Führerschein sichergestellt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr