LPI-NDH: Unfallflucht unter erheblichen Einfluss von Alkohol

Mühlhausen (ots) - In der Kleingartenanlage "Herbstberg" kam es am Donnerstag zum Vollbrand einer Gartenlaube. Gegen 12.00 Uhr wurden die Einsatzkräfte über den Brand informiert. Trotz sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen konnte das Gebäude nicht mehr gerettet werden. Der Sachschaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf etwa 30000 Euro. Die Brandursache ist gegenwärtig unklar. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen ...

