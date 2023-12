LPI-NDH: Vandalismus im Alkoholrausch

Rehungen (ots) - In einem Waldstück zwischen Rehungen und Friedrichsrode brachten Unbekannte in einer sogenannten Jagdkanzel einen unbekannten Sprengstoff zu Umsetzen. Hierbei wurde der Hochsitz erheblich beschädigt. Ein Verantwortlicher hatte die Feststellung am Mittwoch gemacht. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Dienstag 10.00 Uhr bis Mittwoch 13.45 Uhr. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1200 Euro. Teile des Böllers, wobei es sich auch um ein ...

